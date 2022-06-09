Какие иностранные бренды вернулись в Россию

Зарубежные бренды постепенно начинают возвращаться в Россию после временной приостановки работы. Некоторые из компаний сменили названия и уже открыли магазины. В частности, речь идет о Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Другие пока еще решают проблемы с логистикой и иные вопросы, связанные с поставкой новой продукции. Рассказываем, какие бренды снова доступны российским покупателям, а также ожидаются ли изменения в цене товаров.



С возвращением!

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В конце марта польский ретейлер LPP Group закрыл свои магазины (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) в России. Остановились также поставки продукции в РФ и инвестиции в стране. Однако вскоре компания приняла решение продать российское подразделение китайскому консорциуму.

В конце мая магазины, принадлежавшие ретейлеру, начали открываться под новыми вывесками. Бренд Reserved после возвращения переименовали в RE, магазин House стал называться XC, Cropp – CR, Mohito – M и Sinsay – "Син".

Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane в середине апреля также принял решение приостановить деятельность на территории РФ. Но 8 июня почти все магазины ретейлера возобновили свою работу, однако уже под русифицированным названием – "Л'Окситан".

В частности, покупателей ждут в ТЦ "Авиапарк" и ТЦ "Европейский". Примечательно, что во вновь открывшихся магазинах продолжают принимать подарочные и скидочные карты, ассортимент продукции остался тем же. Кроме того, в компании уверяют, что новые товары от бренда будут поступать в торговые точки в ближайшее время.

Производители Puma и Adidas также приостановили продажи спортивных товаров в России. В связи с этим были закрыты их российские монобрендовые магазины. Однако продукцию можно приобрести в мультибрендовых точках через дистрибьюторов. Более того, сообщается, что компании уже принимают заявки на коллекции следующего года от отечественных ретейлеров.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

По такой же схеме можно купить и продукцию фирмы Nike. При этом американская компания не стала продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в России сеть магазинов производителя спортивных товаров.

В начале марта сеть гипермаркетов стройматериалов OBI тоже приняла решение прекратить работу в РФ. Однако через 1,5 месяца простоя магазины компании вновь начали открываться. Первый заработал 27 апреля в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле.

Свою работу в России уже возобновила и немецкая компания Continental на заводе в Калуге.

16 мая американская корпорация McDonald’s объявила об окончательном уходе с российского рынка после более чем 30 лет работы. Позже стало известно, что она решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору – владельцу компании "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

12 июня рестораны быстрого питания в Москве и Подмосковье вновь должны открыться для посетителей, но уже под другим названием. Среди вероятных – "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Также изменятся наименования блюд, однако основной ассортимент общепита останется прежним.



Открытие под вопросом

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В начале марта закрылись магазины испанской компании Inditex, в том числе Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Позже часть российских сотрудников были переведены в режим простоя. Однако 8 июня появилась информация о том, что в течение лета магазины могут возобновить свою работу.

Позднее в пресс-службе ретейлера пояснили, что пока не планируют открывать свои точки, в том числе Zara и Massimo Dutti. При этом источник сообщил Москве 24, что Zara может снова стать доступна покупателям в Москве через 10 дней. По мнению экспертов рынка, стоимость товаров в магазинах испанской сети после открытия может увеличиться. Рост цен в первую очередь связан с увеличением расходов на логистику и операционными издержками.

Датский ювелирный дом Pandora, который в марте объявил о приостановке бизнеса в России, также может вернуться в ближайшее время. Свои российские активы компания продала партнеру из Сербии. Сейчас решается вопрос о возобновлении работы. Также сообщалось, что бренд Nespresso прорабатывает возможность вернуться на отечественный рынок.

В компании IKEA, которая закрыла в марте свои магазины, с 1 июня заработали отделы обмена и возврата. Не исключено, что в ближайшее время торговые точки откроются в полноценном формате.