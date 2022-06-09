Магазины Zara могут открыться в Москве через 10 дней

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Магазины Zara испанского концерна Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius) могут открыться в Москве через 10 дней. Об этом сообщил источник Москве 24.

В начале марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

Позднее сообщалось, что Inditex намерен в течение лета возобновить работу своих магазинов. Отмечалось, что возобновление деятельности в летнее время даст возможность продать продукцию старого сезона и войти в осень с новой коллекцией.

8 июня ретейлер заявил, что пока не планирует возобновлять работу магазинов Zara и Massimo Dutti в России. В компании отметили, что на данный момент никаких изменений в решении о приостановке работы магазинов и онлайн-продаж в РФ нет.

Тем не менее глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько заявляла, что в случае открытия магазинов группы Inditex стоимость товаров может увеличиться. Она выразила мнение, что рост цен будет связан с увеличением расходов на логистику и операционными издержками.

