Владелец Zara может возобновить работу некоторых магазинов в РФ летом – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, намерена в течение лета возобновить работу своих магазинов в России, сообщает газета "Известия".
Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева отметила, что точной даты открытия пока нет. По ее словам, возобновление деятельности в летнее время даст возможность продать продукцию старого сезона и войти в осень с новой коллекцией.
В свою очередь, представитель рынка торговой недвижимости сообщил о планах Inditex вернуться на российский рынок в конце июня, однако срок был сдвинут. Он уточнил, что магазины могут открыть в конце июля.
При этом партнеры компании еще не получали уведомлений о возобновлении деятельности, в связи с чем точная дата не называется. Собеседник уточнил, что при получении письменного уведомления партнеры должны будут отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры аренды, составить акт об открытии и подготовить площади к продажам.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил, что Inditex не направляла письменных уведомлений собственникам.
При этом глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько отметила, что в настоящий момент речь идет об открытии магазинов в июне в некоторых точках.
"Имеет смысл поэтапное открытие с распродажей накопленных товарных остатков. Также ретейлер планирует закрыть низкомаржинальные магазины, мы считаем, что общее сокращение будет на уровне 100–150 магазинов при таком состоянии рынка", – добавила она.
А при ухудшении макроэкономической ситуации сеть может полностью уйти из страны, добавила эксперт.
Ранее сообщалось, что испанская сеть Inditex перевела часть российских сотрудников в режим простоя. В компании подчеркнули, что в настоящий момент прорабатываются вопросы с работой более чем 9 тысяч сотрудников, для каждого из которых составлен план поддержки.
В начале марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.
В апреле управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что сеть магазинов планирует вернуться, как только позволят условия. Inditex продолжает следить за развитием ситуации на Украине.
Zara и Bershka сократят число магазинов в Москве
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