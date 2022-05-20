Магазины Zara могут возобновить работу в России под другим брендом

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Магазины Zara могут возобновить работу в России под брендом, созвучным с оригинальным названием. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

"Как и в случае с McDonald’s и Pandora, бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской", – уточнил собеседник агентства.

По информации другого источника издания, компания может продать бизнес партнеру. В таком случае ретейлеру придется сменить название магазинов в России.

5 марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

В апреле управляющий сетью Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил о намерении возобновить деятельность в РФ. В настоящее время компания следит за развитием ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что магазины, принадлежавшие ретейлеру LPP Group, после продажи их китайскому консорциуму будут открываться в РФ под новыми вывесками. Речь идет о брендах Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Накануне ретейлер LPP Group сообщил, что магазины Reserved и House будут открыты в ближайшие выходные.