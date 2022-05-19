Владелец Reserved сообщил об открытии магазинов бренда в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Польский ретейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сообщил, что магазины Reserved и House будут открыты в ближайшие выходные.

Уточняется, что компания приняла решение продать китайскому консорциуму подразделение в России.

"Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму", – приводит ТАСС заявление компании.

Ранее сообщалось, что польский ретейлер LPP Group решил продать подразделение в России. В конце марта он закрыл магазины в России. До этого ретейлер остановил поставки продукции в РФ и инвестиции в стране.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

