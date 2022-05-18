Adidas и Pandora планируют вернуться на рынок РФ – СМИ

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Датский ювелирный дом Pandora и производитель спортивных товаров Adidas готовы вернуться на российский рынок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.
Уточняется, что ювелирный дом продал свои активы в РФ сербской компании-партнеру. В свою очередь, Adidas рассматривает возможность продажи компании российскому или зарубежному игроку на рынке, либо смены вывески.
По данным собеседника издания, в настоящее время обсуждается вопрос о продолжении развития бизнеса Adidas и Pandora в РФ.
Кроме того, на российский рынок может вернуться бренд Nespresso, так как компания-партнер из Сербии купила активы Nespresso в России.
В марте сообщалось, что датский ювелирный дом Pandora объявил о приостановке бизнеса в России и Белоруссии в связи с текущими событиями на Украине.
Аналогичное решение принял и производитель спортивных товаров Adidas, приостановив работу магазинов и онлайн-торговлю в России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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