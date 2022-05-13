H&M и Zara не должны находиться в перечне системообразующих организаций РФ – Минпромторг

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Иностранные ретейлеры одежды, заявившие о приостановке деятельности в России, не должны находиться в перечне системообразующих организаций, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он уточнил, что речь идет о марках H&M, Inditex (Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque), Adidas и LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay).

"Мерами государственной поддержки могут пользоваться системообразующие организации при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории РФ, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что иностранные продуктовые ретейлеры могут покинуть российский рынок вслед за непродуктовыми торговыми сетями. Уход иностранных продовольственных торговых сетей может повлечь безработицу, поскольку занятость потеряют кассиры, сотрудники отделов и грузчики. Кроме того, могут возникнуть проблемы с доступностью товаров первой необходимости.

Для минимизации подобных рисков Минпромторг РФ разработал законопроект, который даст ретейлерам право приобретать другие компании, если их оборот в данном регионе в денежном выражении превышает 25%.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого многие иностранные компании объявили об уходе из России или приостановке своей деятельности в РФ. В частности, с 4 марта в стране закрылись все магазины IKEA. А с 5 марта работу временно прекратили все 502 российских магазина брендов производителя Inditex.

