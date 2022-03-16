Владелец бренда Zara рассчитывает вернуться в РФ – СМИ

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Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможно, сообщает Life.ru со ссылкой на портал Bolsamania.

По словам управляющего компании Оскара Гарсиа Масейраса, вернуться в Россию они планируют, как только позволят обстоятельства.

"Мы следим за ситуацией и в настоящее время не можем строить предположения о потенциальном воздействии временного прекращения работы в РФ", – сказал Масейрас.

5 марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

