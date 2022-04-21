В Минпромторге не исключили возобновления работы магазинов IKEA и Inditex в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Компании IKEA и Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara, Pull & Bear и Bershka, ищут возможности вернуться на российский рынок после перенастройки логистики. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире проекта "Народный вопрос" движения "Народный фронт".
"Им (IKEA. – Прим. ред.) важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то – неэффективный ход", – сказал чиновник.
По его словам, многие иностранные компании приостановили свою деятельность не из-за спецоперации на Украине как таковой, а из-за проблем с поставками продукции. Они не хотят уходить с российского рынка, поскольку он большой, и надеются возобновить свою деятельность в стране, отмечает Евтухов. То же самое касается и Inditex.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого многие иностранные компании объявили об уходе из России или приостановке своей деятельности в РФ. В частности, с 4 марта в стране закрылись все магазины IKEA. А с 5 марта работу временно прекратили все 502 российских магазина брендов производителя Inditex.
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