Procter&Gamble опровергла сообщения о возможном уходе из РФ

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Американская компания Procter&Gamble (P&G) адаптирует бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией, но не уйдет из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу P&G в Восточной Европе.

"Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта. P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией", – заявили в компании.

Там рассказали, что перестроили операционную деятельность в РФ, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода.

Ранее СМИ сообщали, что Procter&Gamble заявила о возможном уходе с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками.

В марте сообщалось, что компания Procter&Gamble приостанавливает рекламную активность в России. В организации отметили, что количество доступных на рынке продуктов сократится.

