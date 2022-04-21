Procter&Gamble опровергла сообщения о возможном уходе из РФ

Фото: ТАСС/Zuma
Американская компания Procter&Gamble (P&G) адаптирует бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией, но не уйдет из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу P&G в Восточной Европе.
"Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта. P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией", – заявили в компании.
Там рассказали, что перестроили операционную деятельность в РФ, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода.
Ранее СМИ сообщали, что Procter&Gamble заявила о возможном уходе с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками.
В марте сообщалось, что компания Procter&Gamble приостанавливает рекламную активность в России. В организации отметили, что количество доступных на рынке продуктов сократится.
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