Владелец брендов Zara и Bershka рассчитывает возобновить работу в РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить свою деятельность в РФ, сообщил ТАСС управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас.

Сеть магазинов планирует вернуться, как только позволят условия. В настоящее время Inditex следит за развитием ситуации на Украине.

5 марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.