Владелец Zara перевел часть сотрудников в режим простоя в России

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Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, перевела часть российских сотрудников в режим простоя. Об этом сообщает газета "Известия".

"Сотрудники выполняют работу исходя из текущей производственной необходимости или находятся в ежегодных оплачиваемых отпусках, или в режиме простоя – в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ", – рассказали в пресс-службе Inditex.

В компании подчеркнули, что в настоящий момент прорабатываются вопросы с работой более чем 9 тысяч сотрудников, для каждого из которых составлен план поддержки.

По действующему в РФ Трудовому кодексу, существует три варианта оплаты труда в режиме простоя. Так, сотрудники получают не менее двух третей средней зарплаты в регионе, если ситуация произошла по вине работодателя.

Если простой наступил не по вине работодателя и работника, то оплата рассчитывается в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада. Если виноват сам работник – он не получает средства за простой, в отличие от коллег.

В начале марта стало известно, что испанская Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

В апреле управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что сеть магазинов планирует вернуться, как только позволят условия. Inditex продолжает следить за развитием ситуации на Украине.

