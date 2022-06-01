Владелец Zara откажется от части магазинов в РФ – СМИ

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Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, планирует отказаться от некоторых потенциально неэффективных магазинов в России, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что владельцы московских и региональных торговых центров получили от компании уведомления о расторжении арендных договоров ряда магазинов сети. При этом Inditex не намерена закрывать все торговые точки, а нацелена оптимизировать бизнес в РФ.

По словам брокера торговой недвижимости, закроются точки с невысоким оборотом продукции. Среди других причин закрытия части магазинов он назвал рост доли онлайн-торговли, в связи с чем "стационарная розница сдает позиции".

В Минпромторге РФ отметили, что ретейлер самостоятельно принимает решение о закрытии и открытии розничных магазинов. Представитель ведомства подчеркнул, что в настоящее время среди зарубежных ретейлеров прорабатываются варианты стабильной работы в РФ, в числе которых переход в онлайн.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что крупные ТЦ Москвы и регионов не получили уведомлений о разрыве договоров аренды от Inditex. Он добавил, что некоторые торговые центры были предупреждены о продлении таких договоров до 31 августа. По его словам, разрывать отношения с брендами готовы только 15% владельцев ТЦ.

Гендиректор "Ингеоком КРК" (владеет ТЦ "Атриум") Павел Чекрыжев подчеркнул, что все стороны заинтересованы в скором открытии торговых точек.

В свою очередь, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева считает, что испанская сеть откажется максимум от 10% от общего числа точек в РФ, то есть примерно от 50 магазинов.

Ранее сообщалось, что испанская сеть Inditex перевела часть российских сотрудников в режим простоя. В компании подчеркнули, что в настоящий момент прорабатываются вопросы с работой более чем 9 тысяч сотрудников, для каждого из которых составлен план поддержки.

В начале марта стало известно, что Inditex временно прекращает работу на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

В апреле управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что сеть магазинов планирует вернуться, как только позволят условия. Inditex продолжает следить за развитием ситуации на Украине.

