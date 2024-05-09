В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", – написал он.

Старовойт подчеркнул, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее при обстреле ВСУ погибла жительница Новой Таволжанки в Белгородской области. Во время обстрела женщина находилась на улице, она скончалась на месте от полученных травм.

До этого ПВО РФ уничтожила малоразмерный воздушный шар, который был запущен с украинской территории, над Медвенским районом Курской области.