09 мая, 23:04Происшествия
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!", – написал он.
Старовойт подчеркнул, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Ранее при обстреле ВСУ погибла жительница Новой Таволжанки в Белгородской области. Во время обстрела женщина находилась на улице, она скончалась на месте от полученных травм.
До этого ПВО РФ уничтожила малоразмерный воздушный шар, который был запущен с украинской территории, над Медвенским районом Курской области.