В Калужской области ликвидировали возгорание на предприятии из-за падения БПЛА

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Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области из-за падения беспилотника, было ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание", – написал он.

По словам губернатора, оперативные подразделения для тушения пожара к настоящему моменту полностью его ликвидировали. Он уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Шапша сообщил, что сейчас проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Дзержинского района Калужской области сообщили, что ВСУ в ночь на 10 мая атаковали с помощью беспилотников нефтеперерабатывающий завод. Там уточнили, что атака ВСУ обошлась без серьезных последствий и пострадавших, однако из-за падения одного БПЛА на предприятии начался пожар.