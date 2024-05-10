Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом в Брянской области. Об этом написал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – сообщил он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные службы уже работают на месте.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. БПЛА был уничтожен в городском округе Подольск, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.