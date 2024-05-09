09 мая, 23:10Транспорт
Все временные ограничения движения на МКАД и ТТК сняли
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения движения в районе Московской кольцевой автодороги (МКАД) и Третьего транспортного кольца (ТТК) сняты. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Все временные ограничения сняты. Движение открыто", – говорится в сообщении.
Движение стало доступным и по Волгоградскому проспекту. Оно было ограничено с 05:00 9 мая.
Временные ограничения ранее ввели для проезда военной техники после парада Победы на Красной площади. В мероприятии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники.
Основные ограничения на дорогах столицы сняли после завершения парада Победы в Москве