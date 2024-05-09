Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны состоялся в Москве. Он начался в 22:00 и продлился 10 минут.

Наблюдать за фейерверком можно было из любой точки города. За 10 минут было произведено 30 залпов праздничного артиллерийского салюта. Вечернее небо Москвы украсили более 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов.

Ранее на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Парад Победы завершился пролетом авиации. В небе над Красной площадью пролетели авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовики с дымами в цветах российского флага.

