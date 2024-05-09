Путин пожелал побед сотням тысяч участников СВО

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В спецоперации на Украине участвуют сотни тысяч человек, заявил Владимир Путин 7 мая на встрече с 12 участниками СВО, которая состоялась после церемонии вступления в должность президента РФ на новый срок полномочий. Глава государства пожелал им всем побед.

"Я попросил и.о. министра обороны РФ Сергея Шойгу собрать здесь руководителей, командиров разных подразделений, командиров полков, бригад, дивизий, армий, наиболее отличившихся за последнее время в ходе проведения специальной военной операции", – сказал Путин.

Он поблагодарил их за ваше мужество и попросил передать самые наилучшие пожелания всем их подчиненным за боевую работу, которую они делают в интересах Отечества.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

Путин добавил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность. По его словам, стратегические силы страны всегда в готовности. Путин пообещал, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.