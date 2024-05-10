Bild: полиция ФРГ задержала в Берлине 10 человек на акциях в честь Дня Победы

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Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение правил. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно данным издания, несколько человек на акциях нарушили правила, пронося георгиевские ленточки или оскорбляя полицейских.

"Всего задержаны 10 человек", – указано в сообщении.

В полиции ФРГ отметили, что в целом памятные мероприятия прошли спокойно за исключением нескольких незначительных инцидентов.

Ранее посольство России в Германии потребовало от властей Берлина отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая связанной с Днем Победы символики. В посольстве назвали неприемлемым решение берлинских властей, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещено демонстрировать флаги, символы и другую атрибутику, связанную с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма.