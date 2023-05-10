В Госдуме назвали провокацией инцидент с георгиевскими ленточками на ЧМ по дзюдо

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Инцидент с запретом ношения болельщиками георгиевских ленточек на мероприятиях чемпионата мира по дзюдо является результатом провокации украинской стороны. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал у себя в соцсетях снимок, на котором были видны трое болельщиков с георгиевскими ленточками на одежде. Вскоре после этого стало известно, что этих людей вывели с трибун, поскольку они отказались снимать символ Победы.

"Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции", – сказала Журова.

По ее словам, подобные провокации происходят на всех соревнованиях, где есть Россия, причем начались они еще до 2014 года. Парламентарий уверена, что организаторы соревнований отказываются от участия российских спортсменов только потому, что не хотят решать проблемы, связанные с реакцией на участие РФ Украины.

"Сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть", – добавила депутат.

В марте Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

В конце апреля стало известно, что Международная федерация дзюдо, руководствуясь рекомендациями МОК, решила допустить россиян до соревнований под своей эгидой, предварительно проверив их биографии. Позже стало известно, что проверку не прошли восемь бойцов из РФ, им отказали в допуске к чемпионату мира в Дохе.



Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований