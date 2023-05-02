Международная федерация дзюдо не допустила восемь россиян до ЧМ в Дохе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международная федерация дзюдо отказала восьми российским спортсменам в допуске к чемпионату мира в Дохе, который состоится в текущем мае. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в преддверии соревнований исполнительный комитет получил список предложенных Россией спортсменов, после чего провел независимую проверку, в ходе которой выяснил места их работы, а также изучил высказывания относительно ситуации на Украине.

"После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии после голосования исполнительного комитета", – говорится в заявлении.

В конце апреля стало известно, что Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. При этом отмечалось, что спортсмены должны будут выходить на турниры в нейтральном статусе, а их биографию предварительно изучат.

В марте Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований