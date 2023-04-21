Федерация стрельбы из лука готова допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) готова допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при строгих условиях отбора. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Совет World Archery согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, разрешая реинтеграцию только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки", – отмечается в сообщении.

В организации уточнили, что дополнительно о возвращении российских спортсменов будет уведомлено на предстоящем конгрессе World Archery.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

В свою очередь, президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что российские и белорусские фехтовальщики будут допущены до международных соревнований с середины апреля. Он также отметил, что в данный момент Международная федерация фехтования ожидает рекомендации от Международного олимпийского комитета.

