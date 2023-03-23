Глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов, пишет The Associated Press.

"Наши принципы ясны – всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию", – сказал он.

Глава МОК подчеркнул, что является противником политического влияния на спорт. По его словам, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы создавать объединяющую силу.

Также Бах отметил, что 28 марта после обсуждения допуска спортсменов из России к соревнованиям озвучат ориентиры в отношении спортсменов, связанных с ВС РФ или же имеющих к военным организациям.

В конце сентября 2022 года глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Однако он объяснил, что это будет сложно, поскольку некоторые страны отказывают гражданам РФ в визах, а другие запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами.

В январе 2023 года Международный олимпийский комитет рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Допускаются к соревнованиям те спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.



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