Международная федерация фехтования допустила россиян до турниров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Об этом сообщает портал Inside the Games.

"Внеочередной конгресс проходит в пятницу в онлайн-формате", – говорится в сообщении.

В свою очередь, президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что российские и белорусские фехтовальщики будут допущены до международных соревнований с середины апреля.

"Решение о нашем допуске и допуске Белоруссии было принято. Было три голосования. Первое – за допуск в личных соревнованиях. Второе – за допуск в командных соревнованиях. Третье – за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала. Все три голосования большинством голосов были приняты", – отметил глава ФФР.

Мамедов поблагодарил коллег из национальных ассоциаций.

Он также отметил, что в данный момент Международная федерация фехтования ожидает рекомендации от Международного олимпийского комитета.

26 ноября 2022 года FIE продлила отстранение россиян от международных соревнований.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня.

Уточнялось, что будут допущены спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

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