Губерниев заявил об отсутствии условий для допуска россиян к международным соревнованиям

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не видит условий для возвращения спортсменов из России к международным стартам. По его словам, российские атлеты вряд ли смогут выступить на Олимпиаде-2024. Его слова передает РИА Новости.

Комментатор отметил, что рад тому, что в международных организациях ведется разговор о допуске россиян. Однако Губерниев отмечает, что это может затянуться на долгое время. При этом отбираться на Олимпиаду-2024 спортсменам необходимо уже сейчас.

"Я не представляю практических вариантов. Сейчас какие-то люди будут что-то там выяснять, рассматривая под лупой каждого отдельно", – подчеркнул он.

Губерниев огорчен тем, что в зимних видах спорта именно биатлон активно поддерживает отстранение атлетов из РФ.

"Вроде бы, после слов МОК показался свет в конце тоннеля, но вдруг это электричка?", – заключил комментатор.

В среду, 25 января, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал инициативу о предоставлении россиянам площадки для соревнований в Азии.

До этого Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским атлетам принять участие в спортивных мероприятиях под своей эгидой.

В МОК допустили участие России и Белоруссии в ОИ-2024 под нейтральным флагом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!