16:41Спорт
Губерниев заявил об отсутствии условий для допуска россиян к международным соревнованиям
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что не видит условий для возвращения спортсменов из России к международным стартам. По его словам, российские атлеты вряд ли смогут выступить на Олимпиаде-2024. Его слова передает РИА Новости.
Комментатор отметил, что рад тому, что в международных организациях ведется разговор о допуске россиян. Однако Губерниев отмечает, что это может затянуться на долгое время. При этом отбираться на Олимпиаду-2024 спортсменам необходимо уже сейчас.
"Я не представляю практических вариантов. Сейчас какие-то люди будут что-то там выяснять, рассматривая под лупой каждого отдельно", – подчеркнул он.
Губерниев огорчен тем, что в зимних видах спорта именно биатлон активно поддерживает отстранение атлетов из РФ.
"Вроде бы, после слов МОК показался свет в конце тоннеля, но вдруг это электричка?", – заключил комментатор.
В среду, 25 января, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал инициативу о предоставлении россиянам площадки для соревнований в Азии.
До этого Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским атлетам принять участие в спортивных мероприятиях под своей эгидой.
В МОК допустили участие России и Белоруссии в ОИ-2024 под нейтральным флагом
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