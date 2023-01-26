В IJF одобрили допуск россиян на международные состязания

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В Международной федерации дзюдо (IJF) заявили, что российских и белорусских спортсменов следует допустить до международных состязаний после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает сайт организации.

"Одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов без каких-либо исключений на почве дискриминации. Кроме того, российские и белорусские дзюдоисты никогда не участвовали ни в каких военных действиях и избегали участия в какой-либо политической пропаганде", – заявили в IJF.

Ранее в МОК поделились, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях мировой арены. Их допустят под нейтральным флагом. Спортсмены не смогут никаким образом представлять свое государство.

К участию также не будут допущены те, кто поддерживает СВО на Украине.

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