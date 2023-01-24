РФС и УЕФА обсудят тему возвращения российских клубов на международную арену в феврале

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

РФС и УЕФА планируют вновь вернуться к обсуждению вопроса участия российских клубов в международных соревнованиях в феврале. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе.

24 февраля спортивные организации провели встречу, на которой затронули тему возвращения спортсменов из РФ на международную арену.

"Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча состоится в феврале", – уточнили в РФС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россию могут лишить права проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Игру планировалось провести в августе 2023 года на казанском стадионе "Ак Барс Арена".

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций выбрал место проведения еще в 2020 году. В настоящее время организация планирует его перенос и рассматривает новые площадки проведения матча.

В конце прошлого года РФС совместно с УЕФА решили создать рабочую группу с целью проанализировать и выработать дорожную карту по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

Глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что для России важно принять участие в чемпионате мира 2026 года.

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