Казань лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году – СМИ

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Россию лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Об этом сообщает Sky News.

Игру планировалось провести в августе 2023 года на казанском стадионе "Ак Барс Арена". Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал место проведения еще в 2020 году. В настоящее время организация планирует его перенос и рассматривает новые площадки проведения матча.

До этого права на проведение Лиги чемпионов 2022 года был лишен Санкт-Петербург. Тогда основной матч еврокубка был перенесен в Париж.

В декабре 2022 года появилась информация о том, что УЕФА впервые после введения санкций может провести турнир в России. Такое решение было принято в результате неофициальных переговоров УЕФА с Российским футбольным союзом (РФС).

Тогда стало известно, что международный турнир для юношеских сборных команд может состояться в мае 2023 года в Волгограде.

Позднее стало известно, что РФС совместно с УЕФА решили создать рабочую группу с целью проанализировать и выработать дорожную карту по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

Глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что для России важно принять участие в чемпионате мира 2026 года.

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