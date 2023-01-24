17:33Спорт
Казань лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году – СМИ
Фото: ТАСС/Petteri Paalasmaa/EPA
Россию лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года. Об этом сообщает Sky News.
Игру планировалось провести в августе 2023 года на казанском стадионе "Ак Барс Арена". Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал место проведения еще в 2020 году. В настоящее время организация планирует его перенос и рассматривает новые площадки проведения матча.
До этого права на проведение Лиги чемпионов 2022 года был лишен Санкт-Петербург. Тогда основной матч еврокубка был перенесен в Париж.
В декабре 2022 года появилась информация о том, что УЕФА впервые после введения санкций может провести турнир в России. Такое решение было принято в результате неофициальных переговоров УЕФА с Российским футбольным союзом (РФС).
Тогда стало известно, что международный турнир для юношеских сборных команд может состояться в мае 2023 года в Волгограде.
Позднее стало известно, что РФС совместно с УЕФА решили создать рабочую группу с целью проанализировать и выработать дорожную карту по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.
Глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что для России важно принять участие в чемпионате мира 2026 года.
РФС и УЕФА 24 января обсудят отмену санкций против российского футбола
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!