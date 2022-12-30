РФС вместе с UEFA создаст рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решили создать рабочую группу с целью проанализировать и выработать дорожную карту по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков.

По его словам, в рабочую группу решили пригласить трех членов UEFA, а также представителей МОК и FIFA. С ними разговора об участии в рабочей группе не было.

"Думаю, FIFA заинтересуется, им тоже важно найти решение. Цель – анализ и выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры. Группа будет сформирована сразу после праздников, работа будет завершена к 1 апреля. Договоренность с UEFA по созданию группы достигнута, сегодня отправлю туда официальное письмо", – цитирует Дюкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что для России важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, поэтому рабочая группа будет прорабатывать вариант, при котором это возможно. Он выразил мнение, что ни UEFA, ни FIFA не хотят терять РФС, иначе давно бы исключили.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) не согласовал переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Для более детального рассмотрения вопроса РФС создала рабочую группу. Ее члены займутся вопросом перехода в АФК.

Дюков сообщил, что решение о переходе РФС в АФК изменит траекторию развития российского футбола на ближайшие 10 лет. По его словам, РФ имеет желание выступать под собственным гимном и флагом на международных соревнованиях.



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