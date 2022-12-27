РФС перенес голосование исполкома о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Перенос даты заседания РФС обусловлен проведением дополнительных консультаций по вопросу перехода. Встреча организации состоится 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что решение о переходе РФС из УЕФА в АФК будет принято 27 декабря. Планировалось, что заседание пройдет в дистанционном формате. Президент организации РФС Александр Дюков тогда заявил, что подобное решение позволит определить траекторию развития российского футбола на ближайшие 10 лет.

До этого стало известно, что УЕФА проведет турнир в Волгограде в мае 2023 года. Ослабление антироссийских санкций будет возможно только для молодежи. В турнире примут участие спортсмены в возрасте до 16 лет.



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