Решение о возможном выходе РФС из УЕФА будет принято в конце декабря

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Окончательно решение о возможном выходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС сообщил президент организации Александр Дюков, передает ТАСС.

Заседание РФС пройдет в формате видео-конференц-связи. По словам Дюкова, принятое на нем решение определит траекторию развития российского футбола на ближайшие 10 лет.

"Вопрос важный. Конечно, хочется выступать под своими флагом и гимном. Были прецеденты в мини-футболе и пляжном футболе, там их не было, но все понимали, что это сборная России. Если выбирать – играть без гимна и флага или не играть, выбор понятен", – передает слова Дюкова РИА Новости.

Ранее стало известно, что проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд запланировано на май 2023 года. Соревнования пройдут в Волгограде. Такое решение было принято в результате неофициальных переговоров УЕФА с РФС. Санкции против основной сборной и клубов останутся без изменений.

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