Только 9% россиян регулярно смотрели матчи ЧМ-2022 в Катаре

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Только 9% граждан России регулярно смотрели матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Это следует из исследования ВЦИОМ.

Опрос проводился 18 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Результаты показали, что по сравнению с ЧМ-2018 интерес к турниру сильно упал.

"Согласно данным ВЦИОМ 2018 года, трансляции матчей смотрело относительное большинство россиян (52–72% в период опросов с 31 мая по 16 июля 2018 года). Сегодня, учитывая отстранение российской сборной от участия в состязаниях, эти числа гораздо более скромные", – отмечают в Центре изучения общественного мнения.

Трансляции матчей ЧМ-2022 регулярно смотрели только 9% россиян. При этом мужчины смотрели в пять раз чаще женщин. По результатам опроса каждый пятый гражданин (21%) узнавал об итогах игр из новостей. О том, как проходит чемпионат, хотел знать каждый третий россиянин.

Также примерно 13% жителей России ничего не знали о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее аргентинская сборная стала победителем на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Она встретилась на поле с французской командой, которая в результате потерпела поражение. Аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

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