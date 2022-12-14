Аргентина стала первым финалистом ЧМ-2022, обыграв Хорватию со счетом 3:0

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Аргентина обыграла сборную Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч завершился со счетом 3:0.

Встреча прошла на стадионе Лусаил Айконик. Голы оформили Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты) и Лионель Месси, забивший с пенальти на 34-й минуте.

18 декабря сборная Аргентины сыграет в финале турнира с победителем матча между командами Франции и Марокко.

В матчах четвертьфинала ЧМ-2022 сборная Франции обыграла англичан, а сборная Марокко обошла португальцев.

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