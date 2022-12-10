Роналду расплакался после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду расплакался после поражения от команды Марокко на чемпионате мира в Катаре.

В матче четвертьфинала португальцы проиграли сборной Марокко со счетом 0:1. Роналду вышел на поле на 51-й минуте, повторив рекорд кувейтского форварда Бадера аль-Мутавы по количеству встреч за национальные команды. Эта игра стала для 37-летнего португальца 196-й за сборную.

Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Гол на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несири. Теперь команде предстоит встретиться с победителем матча между командами Англии и Франции, который пройдет в субботу в 22:00 мск.

Накануне в матче четвертьфинала ЧМ-2022 Нидерланды проиграли Аргентине в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4). В полуфинале аргентинцы сыграют с Хорватией, которая обошла сборную Бразилии.

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