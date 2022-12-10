FIFA открыла дело из-за высказываний Месси и Мартинеса в адрес арбитра матча ЧМ – СМИ

Фото: Ricardo Mazalan/AP/ТАСС

Международная федерация футбола (FIFA) открыла дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины из-за неуважительных высказываний Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса в адрес арбитра Матеу Лаоса, обсуживавшего матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mundo Deportivo.

Накануне после матча между командами Аргентины и Нидерландов, Мартинес назвал Лаоса худшим судьей чемпионата мира, а Месси выразил мнение, что уровень арбитра не соответствовал статусу матча.

Также FIFA рассмотрит ситуацию с попаданием Леандро Паредесом мячом в скамейку запасных сборной Нидерландов и издевательское празднование победы им и защитником Николасом Отаменди.

Решение по делу примут быстро, поскольку 13 декабря сборная Аргентины встретится с Хорватией в полуфинале.

9 декабря в матче четвертьфинала ЧМ-2022 Нидерланды проиграли Аргентине в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4). В этом матче был установлен рекорд турнира по количеству показанных желтых карточек. Главный арбитр встречи Антонио Мигель Матеу Лаос показал 18 желтых карточек, 7 из которых получили нидерландцы, а 8 — аргентинцы.

В полуфинале аргентинцы сыграют с Хорватией, которая накануне обошла сборную Бразилии. Основное время встречи и два дополнительных тайма завершились ничьей со счетом 1:1. Результат встречи также удалось определить в серии пенальти. Команда Хорватии победила со счетом 4:2.

Болельщики на ЧМ в Катаре восхитились транспортной системой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!