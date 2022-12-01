Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии по футболу

Фото: ТАСС/AP Photo/Christophe Ena

Роберто Мартинес уходит с позиции главного тренера сборной Бельгии по футболу. Об этом он сообщил после игры на чемпионате мира в Катаре против хорватов.

"Это была моя последняя игра (в качестве главного тренера сборной. – Прим. ред.). Она была эмоциональной, как вы можете себе представить", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Бельгия завершила матч с командой Хорватии вничью и не смогла пробиться в плей-офф на ЧМ по футболу в Катаре. Уточнялось, что бельгийцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа и заняли третье место в квартете.



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