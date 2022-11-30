Франция проиграла Тунису на ЧМ по футболу, но сохранила лидерство в группе

Фото: AP/Christophe Ena

Футболисты из Туниса одержали победу над французами в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. В то же время французы сохранили лидирующую позицию в группе.

Встреча группы D проходила на стадионе "Эдьюкейшн Сити" и закончилась со счетом 1:0. В составе Туниса гол оформил Вахби Хазри.

В 1/8 финала соревнований сборная Франции сразится со второй командой группы С.

Ранее сборная Франции стала первой командой, которой удалось выйти в плей-офф ЧМ по футболу в Катаре. Французы одержали победу над датчанами в матче второго тура группового этапа. Игра состоялась на арене "Стадион-974" в Дохе и закончилась со счетом 2:1.

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