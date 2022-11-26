Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ по футболу

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Французы одержали победу над датчанами в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре и стали первой командой, вышедшей в плей-офф.

Игра состоялась на арене "Стадион-974" в Дохе и закончилась со счетом 2:1. У Франции дубль оформил Килиан Мбаппе. У команды Дании отличился Андреас Кристенсен.

Ранее на чемпионате мира сборная Ирана обыграла национальную команду Уэльса. Встреча группы В завершилась со счетом 2:0 в пользу иранцев.

До этого бразильцы одержали победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась на стадионе в Лусаиле и завершилась со счетом 2:0.



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