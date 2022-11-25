Сборная Ирана в большинстве обыграла команду Уэльса

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Сборная Ирана обыграла национальную команду Уэльса в первом матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча группы В завершилась со счетом 2:0 в пользу иранцев. Голы в компенсированное время забили Роузбеш Чешми и Рамин Резаэян.

В конце второго тайма красную карточку получил вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси. За нарушение за пределами штрафной площади он был удален, матч доигрывал Дэнни Уорд.

По ходу игры рекорд установил полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл. Футболист провел за национальную команду 110 матчей – больше всех в истории.

Накануне в последнем матче первого тура группового этапа ЧМ Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0. Дубль на счету нападающего Ришарлисона.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!