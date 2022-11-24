Сборная Португалии обыграла Гану в матче чемпионата мира в Катаре

Фото: ТАСС/АР/Lee Jin-man

Сборная Португалии обыграла национальную команду Ганы в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча сборных завершилась со счетом 3:2 в пользу португальцев. За европейскую команду отличились Криштиану Роналду (с пенальти), Жоао Феликс и Рафаэл Леау.

В составе Ганы голы забили Андре Айю и Осман Букари.

Благодаря голу Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира по футболу.

Ранее в рамках игрового дня встречались сборные Южной Кореи и Уругвая, выступающие в той же группе. Их матч завершился со счетом 0:0, что позволило обеим командам набрать по одному очку в турнирной таблице.

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