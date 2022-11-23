В Госдуме раскритиковали сборную Германии за акцию с закрытыми ртами на ЧМ в Катаре

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат Госдумы Роман Терюшков раскритиковал акцию протеста сборной Германии на чемпионате мира по футболу в Катаре, в ходе которой спортсмены закрыли рты руками.

"Для коллективного фото в следующем матче предлагаю прикрывать им другое место. Для каждого футболиста оно будет зависеть от его ориентации", – сказал Терюшков "Спорт-Экспрессу".

Действия игроков стали протестом в ответ на запрет ФИФА в ношении капитанских повязок OneLove в поддержку ЛГБТ. Вместо повязок OneLove футболистам предложили надеть аксессуары черного цвета с надписью No discrimination.

Как позже сообщил Немецкий футбольный союз, ношением повязок игроки планировали продемонстрировать принципы сборной: разнообразие и взаимное уважение.

"Мы хотели, чтобы наши голоса, как и голоса других наций, были услышаны. Это не политическое заявление", – говорится в сообщении.

По словам союза, решение ФИФА о запрете ношения повязок равнозначно тому, чтобы заставить футболистов закрыть рот и молчать.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила о решении распространить акцию "Нет дискриминации" с четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре на все игры первенства. В случае нарушения правил (например, ношения собственной повязки), судьи имеют право попросить футболистов сменить аксессуар или показать желтую карточку.

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