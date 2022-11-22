Месси выступил с заявлением после поражения Аргентины в матче с Саудовской Аравией

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал поражение от команды Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ в Катаре.

Аргентинцы проиграли со счетом 1:2. Единственный гол сборной с пенальти забил сам Месси. За сборную Саудовской Аравии отличились Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

"Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда", – заявил Месси.

Полузащитник подчеркнул, что негативному результату "нет оправданий", однако команда отреагирует на него сплоченностью.

Ранее в Международной федерации футбола (FIFA) объяснили, с чем связано большое количество компенсированных минут по ходу первых матчей на чемпионате мира в Катаре. По словам председателя судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллины, это связано с более точным определением времени, в которое игра останавливалась.

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