Сборная Англии разгромила команду Ирана в своем первом матче на ЧМ в Катаре

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Сборная Англии одержала разгромную победу над командой Ирана в своем первом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Игра завершилась со счетом 6:2. В составе английской команды голами отметились Джуд Беллингем, Бакайо Сака (на счету игрока дубль), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш.

Дубль за Иран совершил Мехди Тареми. Один из его голов был забит с пенальти, назначенного на 13-й компенсированной минуте ко второму тайму.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Ирана по футболу не стали петь национальный гимн перед своим первым матчем чемпионата мира в Катаре.

Гимны стран традиционно включают перед началом игры. Во время прямого эфира было видно, что иранские футболисты стояли на поле молча. Болельщики, присутствовавшие на стадионе, встретили решение игроков аплодисментами.

Чемпионат мира в Катаре стартовал с матча Катара и Эквадора в воскресенье, 20 ноября. Хозяева турнира уступили со счетом 0:2. В составе Эквадора дважды отличился Эннер Валенсия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!