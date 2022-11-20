Сборная Катара уступила Эквадору в матче открытия чемпионата мира по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сборная Катара проиграла национальной команде Эквадора в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра прошла в рамках группы А на стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре и завершилась со счетом 0:2. Победу сборной Эквадора принес Эннер Валенсия, забивший два гола. Сначала нападающий турецкого "Фенербахче" открыл счет с пенальти на 16-й минуте матча, а на 31-й минуте оформил дубль.

Матч открытия мундиаля отметился двумя знаменательными событиями. Так, впервые в истории первый гол чемпионата мира был забит с 11-метровой отметки. Кроме того, сборная Катара стала первой в истории хозяйкой чемпионата, проигравшей в матче открытия.

В следующем матче сборная Катара 25 ноября сыграет против команды Сенегала. Эквадорцы в этот же день встретятся со сборной Нидерландов.

Чемпионат мира по футболу проходит в этом году в необычные сроки – с 20 ноября по 18 декабря. Это связано с чрезмерно жаркой погодой в Катаре в летний период.

Сборная России пропускает ЧМ-2022 из-за отстранения страны от всех действующих турниров. Вместо российской команды в финал отборочного турнира вышла Польша.

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