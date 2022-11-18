Билеты на ЧМ по футболу в Катаре стали самыми дорогими в истории

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Средняя стоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре составляет 20,5 тысячи рублей, что делает их самыми дорогими в истории мундиалей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Keller Sports.

По данным агентства, в этом году болельщики вынуждены платить за билеты на 40% больше, чем на чемпионате 2018 года в России. Тогда их средняя цена составляла 15 тысяч рублей.

Отмечается, что место на стадионе на финальной игре турнира в среднем стоит 812 долларов, то есть более 49 тысяч рублей. Для сравнения, средняя стоимость билета на финал чемпионата мира 2006 года в Германии составляла всего 250 евро (около 8 500 рублей по тогдашнему курсу, или 15 700 по нынешнему).

"Чемпионат мира в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре уже считается самым дорогим чемпионатом мира в истории. Строительство шести новых стадионов и полная реконструкция двух других арен в стране обошлись примерно в 3 миллиарда долларов", – говорится в публикации.

По оценке аналитиков, на модернизацию транспортной системы катарской столицы Дохи, в том числе на реконструкцию аэропорта, были потрачены еще большие средства.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира по футболу в Катаре на стадионах, принимающих турнир, не будет продаваться пиво. Болельщики на территориях спортивных арен смогут купить только безалкогольные напитки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в необычные сроки – с 21 ноября по 18 декабря. Это связано с чрезмерно жаркой погодой в Катаре в летний период.

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