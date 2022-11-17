Российские футболисты сыграли вничью с Таджикистаном в товарищеском матче

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российская сборная по футболу сыграла с представителями Таджикистана в товарищеском матче, завершив матч с результатом 0:0, сообщает сайт национальной команды.

Мероприятие прошло в Душанбе. На старте первого тайма травму получил голкипер из Ростова Сергей Песьяков, для него игра стала дебютной в составе российской сборной. Вместо него на поле вышел Антон Шунин из клуба "Динамо".

В первом составе вышел полузащитник Сергей Пиняев. Он является самым молодым дебютантом в истории национальной сборной в возрасте 18 лет и 15 дней. Пиняев смог преодолеть рекорд Игоря Акинфеева (18 лет и 20 дней).

Зрителям представили новых игроков в национальной сборной: Александра Селихова, Александра Солдатенкова, Лечи Садулаева и Владимира Сычевого.

Уточняется, что 20 ноября пройдет следующий товарищеский матч, который состоится в Ташкенте против представителей Узбекистана.

Сборная России пропустит ЧМ-2022 из-за отстранения страны от всех действующих турниров.

Вместо российской национальной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая в стыковых матчах обыграла национальную команду Швеции.

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