FIFA объяснила рекордное количество добавленных минут в матче ЧМ-2022

Фото: AP Photo/Martin Meissner

В FIFA объяснили большое количество добавленных минут по ходу первых матчей чемпионата мира по футболу в Катаре желанием тщательнее подсчитывать время остановок во время игр, сообщает РБК Спорт.

Председатель судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина рассказал, что еще на ЧМ-2018 в России футбольная ассоциация стала точнее высчитывать, сколько минут должно быть компенсировано. Он подчеркнул, что если болельщики хотят видеть больше чистого игрового времени, то им следует быть готовыми к дополнительным минутам матча.

Стартовые матчи мирового первенства отличились тем, что судьи добавляли большое количество дополнительного времени к первым и вторым таймам. Так, матч сборных Англии и Ирана, который завершился со счетом 6:2, стал самым продолжительным в истории турнира.

Из-за травмы иранского вратаря Алирезы Бейранванда в начале встречи, продолжительного оказания медицинской помощи и последующей замены главный арбитр Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму и 10 минут – ко второму.

Чемпионат мира в Катаре стартовал с матча Катара и Эквадора 20 ноября. Хозяева турнира уступили со счетом 0:2. В составе Эквадора дважды отличился Эннер Валенсия. Сборная России в турнире не принимает участия.



На чемпионате мира в Катаре установили новый рекорд

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!