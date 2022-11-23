18:10Спорт
Сборная Германии уступила команде Японии на групповом этапе ЧМ в Катаре
Фото: ТАСС/AP Photo/Luca Bruno
Сборная Германии проиграла свой первый матч на чемпионате мира в Катаре, уступив команде Японии.
Встреча на стадионе "Халифа" в Эр-Райяне завершилась со счетом 1:2.
За Германию в первом тайме забил Илкай Гюндоган – футболист реализовал пенальти. За сборную Японии отличились Рицу Доан и Такума Асано.
Следующие матчи обе команды проведут 27 ноября. Команда Германии сыграет против Испании, сборная Японии – против Коста-Рики.
Накануне по похожему сценарию развивалась встреча Аргентины и Саудовской Аравии. Фавориты группы забили с пенальти (гол на счету Лионеля Месси), а во втором тайме пропустили дважды и упустили победу.
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