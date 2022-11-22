Команда Аргентины проиграла сборной Саудовской Аравии в матче первого тура на ЧМ-22

Фото: ТАСС/AP Photo/Jorge Saenz

Сборная Аргентины в матче первого тура чемпионата мира по футболу в Катаре потерпела поражение от команды Саудовской Аравии.

Спортсмены "страны двух святынь" смогли закончить игру с результатом 2:1 в свою пользу.

На 10-й минуте знаменитый футболист Лионель Месси после пенальти вывел команду Аргентины вперед. Он стал первым аргентинцем в истории, который смогу забить мяч на четырех чемпионатах мира.

В последствии на 48-й минуте спортсмен Салех Аль Шехри смог выравнять счет. На 53-й Салем Аль-Давсари забил еще один мяч в пользу своей команды.

Отмечалось, что главный судья Славко Винчич во время матча отменил три гола из-за положения "вне игры".

Ранее сборная Англии одержала разгромную победу над командой Ирана в своем первом матче. Игра завершилась со счетом 6:2.

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